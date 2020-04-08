2020-04-08T13:45:22+03:00
Происшествия

В Чувашии во время пожара погиб мужчина

Возгорание произошло в Аликовском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Он скончался на месте от отравления едким дымом.Он скончался на месте от отравления едким дымом.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Возгорание в домохозяйстве жителя деревни Олух-Шумшеваши в Аликовском районе республики начался утром во вторник, 7 апреля. Пламя быстро охватило дом и примыкавший к нему сарай. Хозяин пытался потушить огонь самостоятельно, но насмерть отравился едким дымом. Он скончался на месте происшествия, сообщили в МЧС Чувашии.

Всего за 7 апреля в регионе произошло 16 пожаров. Большая часть из них - 13, это возгорание бесхозного строения, мусорного контейнера, сухой травы и мусора в Чебоксарском, Вурнарском, Ядринском, Алатырском, Моргаушском, Канашском районах, а также в Чебоксарах и Новочебоксарске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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