В Чувашии во время пожара погиб мужчина

8 Апр 2020 2020-04-08T13:45:22+03:00

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Возгорание в домохозяйстве жителя деревни Олух-Шумшеваши в Аликовском районе республики начался утром во вторник, 7 апреля. Пламя быстро охватило дом и примыкавший к нему сарай. Хозяин пытался потушить огонь самостоятельно, но насмерть отравился едким дымом. Он скончался на месте происшествия, сообщили в МЧС Чувашии.

Всего за 7 апреля в регионе произошло 16 пожаров. Большая часть из них - 13, это возгорание бесхозного строения, мусорного контейнера, сухой травы и мусора в Чебоксарском, Вурнарском, Ядринском, Алатырском, Моргаушском, Канашском районах, а также в Чебоксарах и Новочебоксарске.

ИСТОЧНИК KP.RU