За сутки в Татарстане провели 902 теста на коронавирус
За минувшие сутки в Татарстане провели 902 теста на коронавирус. Всего же, по данным на 8 апреля, в республике было сделано более 17,9 тысяч тестов на эту инфекцию.
- Из них 55% проведены лабораторией "Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане". Кроме того, с 23 марта исследования на данный вирус начали проводить в лабораториях государственных медучерждений республики. На сегодня их восемь - в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.
Напомним, на данный момент в Татарстане зараженными коронавирусом являются 31 человек. Еще 10 заболевших выздоровели и были выписаны из инфекционных больниц Казани и Набережных Челнов.
ИСТОЧНИК KP.RU