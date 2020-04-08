За сутки в Татарстане провели 902 теста на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T12:31:17+03:00

55% всех тестов были проведены лабораторией "Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего же, по данным на 8 апреля, в республике было сделано более 17,9 тысяч тестов на COVID-19

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За минувшие сутки в Татарстане провели 902 теста на коронавирус. Всего же, по данным на 8 апреля, в республике было сделано более 17,9 тысяч тестов на эту инфекцию.

- Из них 55% проведены лабораторией "Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане". Кроме того, с 23 марта исследования на данный вирус начали проводить в лабораториях государственных медучерждений республики. На сегодня их восемь - в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Напомним, на данный момент в Татарстане зараженными коронавирусом являются 31 человек. Еще 10 заболевших выздоровели и были выписаны из инфекционных больниц Казани и Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU