2020-04-08T13:11:24+03:00
Общество

В Казани спрос на аренду коттеджей вырос на 56%

Особенная активность среди горожан была замечена после 24 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Вероятнее всего повышение интереса в аренде загородного дома вызвано с вынужденной самоизоляцией людей.Вероятнее всего повышение интереса в аренде загородного дома вызвано с вынужденной самоизоляцией людей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В марте текущего года казанцы просматривали объявления об аренде коттеджей на 56% чаще, чем годом ранее. Особенная активность среди горожан была замечена после 24 числа, сообщает РБК. На последние дни месяца пришлось 38% всех запросов.

Вероятнее всего повышение интереса в аренде загородного дома вызвано с вынужденной самоизоляцией из-за коронавируса. Напомним, жителей Татарстана просят не покидать свои дома без особой необходимости. Отменять подобный режим в республике в ближайшие дни не собираются.

В связи со сложившейся ситуаций частичного карантина, под прямым ударом оказался выпуск наших ежедневных и еженедельных выпусков. По объективным причинам не все наши партнёры могут теперь продавать газету в киосках и магазинах. «Комсомольская правда» под угрозой значительного сокращения тиражей и, в ближайшей перспективе, приостановки выпуска печатной версии нашей газеты. Чтобы этого не произошло, мы призываем всех, кто знает, ценит и любит «Комсомолку» поддержать нас подпиской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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