2020-04-08T15:54:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В ближайшее время торговые центры Чувашии не откроются

Об этом заявил врио главы республики Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Глава региона заметил, что в ТЦ невозможно обеспечить достаточную безопасность гражданГлава региона заметил, что в ТЦ невозможно обеспечить достаточную безопасность гражданФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Чувашии ухудшается ситуация с коронавирусом. На данный момент зараженными остаются 18 человек, а под медицинским наблюдением находятся почти 800. Именно из-за возможного распространения болезни торговые центры республики будут оставаться закрытыми. Об этом заявил врио главы региона Олег Николаев во время совещания с руководителями ТЦ Чебоксар и Новочебоксарска.

Николаев заметил, что в торговых центрах невозможно обеспечить достаточную безопасность граждан. Так, все магазины площадью более 500 квадратных метров и торгующие непродовольственными товарами ближайшее время открыты не будут.

Однако закрыты могут быть и магазины, продающие непродовольственные товары первой необходимости, если там не будут соблюдаться меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане печатные киоски вновь продают газеты
Чтобы в магазинах были продукты, аграрии Татарстан вышли в поля
В Ульяновской области джип “Тойта” не уступил дорогу грузовику и спровоцировал ДТП
В ближайшее время торговые центры Чувашии не откроются
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении экс-судьи из Татарстана
"Нас поставили перед фактом": Голкипер "Рубина" рассказал о снижении зарплат в клубе
В Чувашии во время пожара погиб мужчина
В Казани спрос на аренду коттеджей вырос на 56%
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
За сутки в Татарстане провели 902 теста на коронавирус
В Ульяновской области нашли живой Елену Еремееву
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Замминистра финансов Чувашии Ирина Крылова освобождена от должности
СУ СКР Татарстана: интимные фото девушки ее парень получил от бывшего ухажера
В Казани выявили крупную свалку архивных документов одного из банков
В Казани нашли живым пропавшего Михаила Шибута
В Татарстане предприниматели более 2,3 тысяч раз позвонили на горячую линию
В Марий Эл пьяный водитель, не имеющий прав, вылетел с горы в овраг
В Чебоксарах алиментщик выплатил миллион рублей после того, как у него арестовали кафе