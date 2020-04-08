В ближайшее время торговые центры Чувашии не откроются
В Чувашии ухудшается ситуация с коронавирусом. На данный момент зараженными остаются 18 человек, а под медицинским наблюдением находятся почти 800. Именно из-за возможного распространения болезни торговые центры республики будут оставаться закрытыми. Об этом заявил врио главы региона Олег Николаев во время совещания с руководителями ТЦ Чебоксар и Новочебоксарска.
Николаев заметил, что в торговых центрах невозможно обеспечить достаточную безопасность граждан. Так, все магазины площадью более 500 квадратных метров и торгующие непродовольственными товарами ближайшее время открыты не будут.
Однако закрыты могут быть и магазины, продающие непродовольственные товары первой необходимости, если там не будут соблюдаться меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU