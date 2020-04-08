В ближайшее время торговые центры Чувашии не откроются

8 Апр 2020 2020-04-08T15:54:11+03:00

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В Чувашии ухудшается ситуация с коронавирусом. На данный момент зараженными остаются 18 человек, а под медицинским наблюдением находятся почти 800. Именно из-за возможного распространения болезни торговые центры республики будут оставаться закрытыми. Об этом заявил врио главы региона Олег Николаев во время совещания с руководителями ТЦ Чебоксар и Новочебоксарска.

Николаев заметил, что в торговых центрах невозможно обеспечить достаточную безопасность граждан. Так, все магазины площадью более 500 квадратных метров и торгующие непродовольственными товарами ближайшее время открыты не будут.

Однако закрыты могут быть и магазины, продающие непродовольственные товары первой необходимости, если там не будут соблюдаться меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU