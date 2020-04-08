В Чувашии части шламонакопителей и шламоотстойников ликвидируют за 1,1 миллиарда рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T20:53:43+03:00

Работы будут проводить в несколько этапов и завершаться спустя 2023 году. Фото: Валерий РОМАНОВ

На их месте высадят многолетние травы, кустарники и деревья

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В Чувашии планируют ликвидировать части шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника №5 общей площадью 23,3 гектара. На эти цели уже выделено более 1,1 миллиарда рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, ликвидировать придется три участка шламонакопителя и два участка шламоотстойника. После технической ликвидации нужно будет провести биологическую рекультивацию - высадить на территории многолетние травы, кустарники и деревья.

Работы будут проводить в несколько этапов и завершаться в 2023 году.

Подрядчик будет выбран посредством конкурса 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU