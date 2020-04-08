СУ СКР Татарстана: интимные фото девушки ее парень получил от бывшего ухажера

8 Апр 2020 2020-04-08T11:05:29+03:00

В отношении последнего уже возбуждено уголовное дело

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Молодой человек получил по электронной почте письмо, в котором были интимные фото 25-летней жительницы Казани – его девушки.

По факту распространения таких материалов было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».

Следователи установили предполагаемого автора письма с фотографиями – 29-летний бывший друг девушки, изображенной на снимках.

- От дачи показаний парень отказался. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU