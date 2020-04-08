Замминистра финансов Чувашии Ирина Крылова освобождена от должности
Теперь у главы ведомства Михаила Ноздрякова осталось только три заместителя
Фото: pixabay.com
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Ирина Крылова освобождена от должности заместителя министра финансов Чувашии. Соответствующее распоряжение в среду, 8 апреля, подписал врио главы региона Олег Николаев.
Теперь у главы ведомства Михаила Ноздрякова осталось только три зама - Павел Иванов, Ольга Метелева и Галина Павлова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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