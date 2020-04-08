8 Апр 2020 2020-04-08T11:33:17+03:00

Замминистра финансов Чувашии Ирина Крылова освобождена от должности Теперь у главы ведомства Михаила Ноздрякова осталось только три заместителя Алина ГАБДУЛИНА Поделиться: Add to Flipboard Magazine. Фото: pixabay.com

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Ирина Крылова освобождена от должности заместителя министра финансов Чувашии. Соответствующее распоряжение в среду, 8 апреля, подписал врио главы региона Олег Николаев. Теперь у главы ведомства Михаила Ноздрякова осталось только три зама - Павел Иванов, Ольга Метелева и Галина Павлова. ИСТОЧНИК KP.RU