2020-04-08T11:33:17+03:00
Общество

Замминистра финансов Чувашии Ирина Крылова освобождена от должности

Теперь у главы ведомства Михаила Ноздрякова осталось только три заместителя
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ирина Крылова освобождена от должности заместителя министра финансов Чувашии. Соответствующее распоряжение в среду, 8 апреля, подписал врио главы региона Олег Николаев.

Теперь у главы ведомства Михаила Ноздрякова осталось только три зама - Павел Иванов, Ольга Метелева и Галина Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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