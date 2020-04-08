2020-04-08T12:12:52+03:00
Общество

В Ульяновской области нашли живой Елену Еремееву

42-летняя женщина перестала выходить на связь с родственниками с 3 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В среду, 8 апреля, закончились поиски 42-летней Елены Еремеевой из Ульяновска. Напомним, она перестала выходить на связь с близкими 3 апреля, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Последние и сообщили, что женщина найдена живой.

Где Елена находилась 5 дней, и почему не общалась с родными, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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