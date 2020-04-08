В Казани нашли живым пропавшего Михаила Шибута

8 Апр 2020 2020-04-08T10:38:31+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 4 апреля

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В среду, 8 апреля, в Казани завершились поиски 39-летнего Михаила Шибута. Мужчина, который ушел из дома и пропал 4 числа, найден живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Где Михаил находился 4 дня, и почему не выходил на связь с близкими не уточняется.

Отметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина, 65-летнюю Ольгу Моисееву, 66-летнего Александра Колесникова, 35-летнего Уланбека Малакаева, а также 35-летнюю Алию Чернову с двумя несовершеннолетними детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU