2020-04-08T09:12:45+03:00
Происшествия

В Марий Эл пьяный водитель, не имеющий прав, вылетел с горы в овраг

Мужчина получил травмы в перевернувшемся автомобиле
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 апреля в 19.40 в деревне Мишкино Горномарийского района республики. По предварительным данным, за руль иномарки Renault Logan сл 43-летний мужчина. У него вовсе не было водительских прав, и он был пьян, вероятно, это и стало причиной потери управления автомобилем. В этот момент иномарка поднималась в гору, и после потери водителем управления, легковушка вылетела в овраг и перевернулась.

- Водитель во время аварии получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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