В Марий Эл пьяный водитель, не имеющий прав, вылетел с горы в овраг
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 апреля в 19.40 в деревне Мишкино Горномарийского района республики. По предварительным данным, за руль иномарки Renault Logan сл 43-летний мужчина. У него вовсе не было водительских прав, и он был пьян, вероятно, это и стало причиной потери управления автомобилем. В этот момент иномарка поднималась в гору, и после потери водителем управления, легковушка вылетела в овраг и перевернулась.
- Водитель во время аварии получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»