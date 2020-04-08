В Чебоксарах алиментщик выплатил миллион рублей после того, как у него арестовали кафе

8 Апр 2020 2020-04-08T08:43:57+03:00

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Житель столицы Чувашии, 39-летний многодетный отец после развода с супругой совсем забыл про четверых своих несовершеннолетних малышей. Экс-жена подала в суд на алименты, но требования приставов алиментщик игнорировал. Накопилась сумма почти в 1 миллион рублей.

Устав дожидаться, пока мужчина выполнит решение суда и добровольно выплатит всю сумму долга, судебные приставы перешли к решительным мерам. Они наложили арест на принадлежащее должнику кафе в Калининском районе Чебоксар.

Узнав про арест его имущества, многодетный должник поспешил лично нанести визит судебным приставам и выплатить всю сумму долга вместе с исполнительским сбором. Это более 1 миллиона рублей, сообщили в УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU