В эту пятницу в Татарстане потеплеет до +17
Уже завтра, 8 апреля, в Татарстане днем ожидается, особенно в западных районах, что температура воздуха прогреется аж до +12 градусов (в Казани от +9 до +11). Сообщает Гидрометцентр республики. Существенных осадков при этом не ожидается. Лишь местами пройдет небольшой снег с дождем.
В четверг станет еще теплей – днем от +9 до +14 градусов. Ветер умеренный, осадки если и будут, то только местами и только в виде небольшого дождя.
В пятницу же, 10 апреля, в Татарстане воздух днем должен прогреться как следует – ожидается от +12 до +17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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