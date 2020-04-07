2020-04-07T19:24:48+03:00
Общество

В эту пятницу в Татарстане потеплеет до +17

Правда, погоду может испортить сильный ветер
Олег ЛУГОВОЙ
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С каждым днем в республике будет становиться все теплее и теплее.С каждым днем в республике будет становиться все теплее и теплее.Фото: Андрей ЗАМАХИН
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Уже завтра, 8 апреля, в Татарстане днем ожидается, особенно в западных районах, что температура воздуха прогреется аж до +12 градусов (в Казани от +9 до +11). Сообщает Гидрометцентр республики. Существенных осадков при этом не ожидается. Лишь местами пройдет небольшой снег с дождем.

В четверг станет еще теплей – днем от +9 до +14 градусов. Ветер умеренный, осадки если и будут, то только местами и только в виде небольшого дождя.

В пятницу же, 10 апреля, в Татарстане воздух днем должен прогреться как следует – ожидается от +12 до +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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