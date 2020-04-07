2020-04-07T19:09:56+03:00
Общество

Несмотря на самоизоляцию, Росреестр Татарстана продолжает работать в штатном режиме

Все регистрационные действия для сделок с недвижимостью продолжаются совершаться
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: rosreestr.tatarstan.ruФото: rosreestr.tatarstan.ru
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В связи с самоизоляцией из-за коронавируса в Татарстане почти все учреждения ограничили личный прием граждан и перевели оказание услуг населению в электронный вид. Но это не значит, что работа прекращена.

- Мы продолжаем свою работу в штатном режиме, не нарушая сроков осуществления учетно-регистрационных действий, - в частности пояснила и.о. заместителя руководителя управления Росреестра по Татарстану Людмила Кулагина. – Да, с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции был приостановлен прием документов в МФЦ. Поэтому мы рекомендуем заявителям отдать предпочтение получению государственных услуг в электронном виде. Но при этом хочу подчеркнуть, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для бесперебойной работы сервисов на портале Росреестра.

По словам Кулагиной, сейчас электронная подача документов является наиболее оптимальной. В-первую очередь, это исключение личных контактов с другими людьми в условиях пандемии коронавируса. А, во-вторых, регистрация недвижимости проводится в сокращенные сроки, да и с физических лиц госпошлина при это взимается на 30% меньше.

Если у татарстанцев возникают вопросы по оформлению недвижимости, то они могут спокойно получить консультации по телефонам, указанным на официальном сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан».

Кроме того, работает специальная «горячая линия», позвонив на которую можно узнать, что делать в случае приостановления госрегистрации недвижимости. Обращения принимаются по телефону: (843)255-25-71, ежедневно - с 8.00 до 12.00 и с 13 до 17.00.

Также обращения принимаются почтовым отправлением и по электронной почте. По-прежнему получить консультацию по всем вопросам, связанным с оформлением недвижимости, всегда можно по единому справочному бесплатному круглосуточному телефону колл-центра Росреестра: 8(800)100-34-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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