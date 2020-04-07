В Чувашии на пруду 8-летний мальчик провалился под лед и утонул
Трагедия на пруду деревни Шомиково Моргаушского района Чувашии произошла еще 4 апреля, однако подробности стали известны лишь сейчас.
В тот день во время прогулки по тонкому льду в воду провалился 8-летний мальчик. Ребенок утонул. Все это время, гулявший с погибшим 7-летний друг пытался хоть чем-то помочь ему. Но и он провалился под лед. Мальчику-спасателю самому едва удалось вылезти на сушу. Тогда-то он и стал звать на помощь взрослых, но было уже поздно. По факту данного происшествия сейчас проводится доследственная проверка.
- Проведен тщательный осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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