В Чувашии на пруду 8-летний мальчик провалился под лед и утонул

7 Апр 2020 2020-04-07T17:10:41+03:00

Его хотел спасти его друг, такой же мальчик. Но он сам едва не погиб при этом

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Трагедия на пруду деревни Шомиково Моргаушского района Чувашии произошла еще 4 апреля, однако подробности стали известны лишь сейчас.

В тот день во время прогулки по тонкому льду в воду провалился 8-летний мальчик. Ребенок утонул. Все это время, гулявший с погибшим 7-летний друг пытался хоть чем-то помочь ему. Но и он провалился под лед. Мальчику-спасателю самому едва удалось вылезти на сушу. Тогда-то он и стал звать на помощь взрослых, но было уже поздно. По факту данного происшествия сейчас проводится доследственная проверка.

- Проведен тщательный осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU