Жительницу Казани будут судить за убийство на Дне рожденья
Уголовное дело 36-летней жительницы столицы Татарстана, обвиняемой в убийстве, передано в суд.
Как полагает следствие, вечером 30 ноября 2019 года к злоумышленнице и ее сожителю в квартиру на улицу Гудованцева пришел знакомый. Гость предложил хозяевам вместе отметить его день рождения, и сожители обрадовались. Хорошенько выпив, именинник уснул на кровати, а хозяева в этот момент поссорились. Разозлившись, женщина одним ударом ножа в грудь смертельно ранила сожителя. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
- Свою вину обвиняемая, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, полностью признала. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU