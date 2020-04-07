2020-04-07T19:56:46+03:00
Происшествия

Жительницу Казани будут судить за убийство на Дне рожденья

Женщина, которая уже не раз привлекалась к уголовной ответственности, свою вину уже признала
Лика ИСАЕВА
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Утверждается, что во время ссоры женщина ударила ножом своего сожителя.Утверждается, что во время ссоры женщина ударила ножом своего сожителя.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Уголовное дело 36-летней жительницы столицы Татарстана, обвиняемой в убийстве, передано в суд.

Как полагает следствие, вечером 30 ноября 2019 года к злоумышленнице и ее сожителю в квартиру на улицу Гудованцева пришел знакомый. Гость предложил хозяевам вместе отметить его день рождения, и сожители обрадовались. Хорошенько выпив, именинник уснул на кровати, а хозяева в этот момент поссорились. Разозлившись, женщина одним ударом ножа в грудь смертельно ранила сожителя. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

- Свою вину обвиняемая, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, полностью признала. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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