Татарстан вошел в топ-10 самых благоустроенных регионов России за 2019 год

7 Апр 2020 2020-04-07T18:42:24+03:00

Первые три места рейтинга заняли Московская, Калужская и Тульская области

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Министрество строительство России опубликовало традиционный рейтинг самых благоустроенных регионов страны за 2019 год. В него вошли 84 субъекта. В первой десятке среди прочих оказался и Татарстан. Он вместе с Краснодарским краем разделил 9 место, набрав 73 балла из 132 возможных.

На балл Татарстан уступил соседней республике Башкортостан и на два балла - Нижегородской области. С другими регионами отрыв более ощутим.

Отметим, что первые три места рейтинга заняли Московская (87 баллов), Калужская (86 баллов) и Тульская (84 балла) области.

ИСТОЧНИК KP.RU