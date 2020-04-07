2020-04-07T17:52:52+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: рецидивист избивал и насиловал приютившую его женщину

Теперь мужчину будут судить
Лика ИСАЕВА
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Мужчину будут судить сразу по двум уголовным статьям.Мужчину будут судить сразу по двум уголовным статьям.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Уголовное дело 45-летнего мужчины, обвиняемого в истязании и изнасиловании, передано в суд.

Под пристальное внимание правоохранителей фигурант дела попал в 2019 году, когда искал себе жилье после освобождения из колонии. Его приютила старая знакомая - 56-летняя жительница одной из деревень Верхнеуслонского района Татарстана. За предоставленный кров женщина просила длишь помощи по хозяйству и в доме ее матери.

Но вместо этого квартирант, по версии следствия, начал пьянствовать, избивать и насиловать хозяйку. Однажды и вовсе вылил на потерпевшую кастрюлю с кипятком.

- Вину мужчина полностью признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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