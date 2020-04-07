В Чувашию всех приезжих будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

7 Апр 2020 2020-04-07T19:40:00+03:00

Самоизолироваться люди могут как по месту проживания, так и в иных помещениях, в том числе садовых домах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Со вторника, 7 апреля, все, кто прибывают в Чувашии из другого региона, будут отправлены на двухнедельную самоизоляцию. Соответствующий указ подписал врио главы региона Олег Николаев.

- Режим самоизоляции не применяется к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии, - говорится в документе.

Самоизолироваться люди могут как по месту проживания, так и в иных помещениях, в том числе садовых домах и дачах.

ИСТОЧНИК KP.RU