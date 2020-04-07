В Казани по решению суда приставы опечатали лаундж-бар «Chillin»

7 Апр 2020 2020-04-07T16:58:43+03:00

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В Казани по решению суда приставы приостановили работу лаундж-бара «Chillin» по улице Лево-Булачная. Во время проверки заведения сотрудниками Роспотребнадзора Татарстана в баре находились посетители, хотя Кабмин республики издал указ о закрытии все кафе и ресторанов на период полной самоизоляции.

Исполнительный документ для принудительного исполнения поступил в Вахитовский районный отдел судебных приставов УФССП Татарстана.

Они опломбировали и опечатали входные двери помещений. Деятельность бара приостановлена на 60 суток. Руководство заведения предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU