2020-04-07T17:37:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Над Чебоксарами провели воздушный крестный ход от коронавируса

Его совершил священник Спасо-Преображенского женского монастыря Георгий Орлов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба чувашской метрополии и чебоксарской епархииФото: пресс-служба чувашской метрополии и чебоксарской епархии
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Во вторник, 7 апреля, над Чебоксарами и Новочебоксарском прошел воздушный крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери. Его совершил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, священник Спасо-Преображенского женского монастыря в Чебоксарах – отец Георгий Орлов.

На легкомоторном самолете Орлов помолился “о прекращении вредоносного поветрия и смертоносной заразы”. Об этом сообщает пресс-служба чувашской митрополии и чебоксарской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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