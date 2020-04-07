Над Чебоксарами провели воздушный крестный ход от коронавируса
Его совершил священник Спасо-Преображенского женского монастыря Георгий Орлов
Фото: пресс-служба чувашской метрополии и чебоксарской епархии
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Во вторник, 7 апреля, над Чебоксарами и Новочебоксарском прошел воздушный крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери. Его совершил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, священник Спасо-Преображенского женского монастыря в Чебоксарах – отец Георгий Орлов.
На легкомоторном самолете Орлов помолился “о прекращении вредоносного поветрия и смертоносной заразы”. Об этом сообщает пресс-служба чувашской митрополии и чебоксарской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU