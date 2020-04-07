В Марий Эл в ДТП с двумя легковушками погиб один человек

7 Апр 2020 2020-04-07T19:30:38+03:00

Еще один участник аварии получил травмы и был госпитализирован

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 апреля, в 8.20 на 127 километре автодороги «Вятка» на территории Оршанского района Марий Эл. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Opel.

По предварительным данным, ДТП произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения одним из водителей. Так, после удара легковушку ВАЗ-2115 отбросило в кювет. Ее водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

- Водителя иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализировали, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU