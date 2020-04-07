2020-04-07T14:40:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В время самоизоляции жители Татарстана запросили более миллиона SMS-пропусков на выход из дома

Всего системой принято чуть менее 4 миллионов обращений
Алина ГАБДУЛИНА
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Зарегистрировались в системе SMS-пропусков при этом 568 тысяч человек.Зарегистрировались в системе SMS-пропусков при этом 568 тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Не прошло и недели с начала работы в Татарстане системы SMS-пропусков, в местные жители уже воспользовались ей более миллиона раз. По данным на 12.00 вторника, 7 апреля, было выдано 1,2 миллиона кодов-разрешений на выход из дома. Всего системой принято чуть менее 4 миллионов обращений. Зарегистрировались при этом 568 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба Минцифры республики.

- По-прежнему самым популярным запросом среди татарстанцев на выход из дома остается цель 6 – выезд на дачу/возвращение с дачи. Кроме того, почти каждый четвертый житель оформляет цифровой пропуск для доставки необходимых продуктов питания и лекарств нетрудоспособным родственникам, - отмечают в ведомстве.

Напомним, с сегодняшнего дня получить пропуск на выход из дома можно и через интернет. Людей просят находиться в самоизоляции и не покидать квартиры, чтобы не распространять коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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