2020-04-07T14:23:25+03:00
Общество

В Татарстане создана рабочая группа по сохранению бизнеса

Ее члены ежедневно мониторят и анализируют ситуацию в предпринимательской среде на фоне пандемии коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В Татарстане создана рабочая группа по сохранению бизнеса. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на онлайн-встрече с самозанятыми.

Группа ежедневно мониторит и анализирует ситуацию в предпринимательской среди и состояние бизнеса региона. Она тесно взаимодействует с федеральными органами власти.

Глава Татарстана попросил предпринимателей сделать все для сохранения своего бизнеса и сотрудников. Минниханов сообщил, что в республике уже прорабатываются свои меры поддержки самозанятых - субсидии и налоговые послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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