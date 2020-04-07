2020-04-07T13:41:50+03:00
Происшествия

Попросили за деньги помыть полы: экс-полицейского Казани будут судить за изнасилование

Когда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, то его уволили из МВД
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Преступление было совершено, когда полицейский находился в отпуске.Преступление было совершено, когда полицейский находился в отпуске.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Чебоксарах перед судом в скором времени предстанет 34-летний бывший сотрудник патрульно-постовой службы УМВД Казани. Экс-полицейского обвиняют в изнасиловании.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 ноября 2019 года, будучи еще правоохранителем, обвиняемый проводил свой отпуск в столице Чувашии. Он приехал к другу, который живет в одном из общежитий города. Мужчины выпивали. Во время этого процесса они познакомились с 49-летней соседкой. Приятели предложили женщине убраться у них в комнате за деньги. Когда соседка домыла полы, «наниматели» в качестве благодарности пригласили ее за свой стол.

Некоторое время они вместе выпивали. После застолья женщина попрощалась и пошла к себе в комнату. По версии следствия, за ней увязался тот самый приезжий полицейский. Он зашел к соседке, толкнул ее и повалил на кровать. Ударив кулаком в лицо, мужчина изнасиловал свою жертву.

- Расследование дела завешено, все материалы уже направлены в суд. Бывший полицейский сейчас находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что после данного происшествия полицейский был уволен из МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В время самоизоляции жители Татарстана запросили более миллиона SMS-пропусков на выход из дома
В Татарстане создана рабочая группа по сохранению бизнеса
УНИКС объявил трех лучших игроков сезона 2019/20 по версии болельщиков
В Чувашии пожарные вывели из горящего общежития 72 человека
Попросили за деньги помыть полы: экс-полицейского Казани будут судить за изнасилование
С 7 апреля в детсадах и школах Йошкар-Олы отключают тепло
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассматривает вопрос об открытии салонов красоты во время самоизоляции
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
В Казани пропал 39-летний Михаил Шибут, который нуждается в медпомощи
В Набережных Челнах на месяц ограничат движение по мосту через реку Кама
Росреестр Татарстана запустил «горячую линию» для тех, у кого приостановлена регистрация недвижимости
Самоизоляция в Татарстане: заработал сайт для оформления цифровых пропусков
В Татарстане разыскивают пропавшую женщину и двоих ее сыновей
В Татарстане нашли тело пропавшего Никиты Воронина
В Казани "пьяный" водитель без прав врезался в дерево
В Чувашии приставы закрыли автомойку "Нептун" на 27 суток
В Татарстане инспекторы ГИБДД помогли водителю заглохшей легковушки
В Казани задержали мужчину, зарезавшего свою мать
В Татарстане разыскивают двух пропавших рыбаков, ушедших на Каму еще 4 апреля
В Чувашии на карантин закрыли Урмарскую ЦРБ
В Казани ежедневно дезинфицируются 84% подъездов
В Чувашии медики "скорой" приняли роды у женщины по пути в роддом
В ульяновскую колонию телефоны пытались пронести в коробке конфет
В Татарстане сгорела мечеть, которая была закрыта из-за коронавируса