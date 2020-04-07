Попросили за деньги помыть полы: экс-полицейского Казани будут судить за изнасилование

7 Апр 2020 2020-04-07T13:41:50+03:00

Когда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, то его уволили из МВД

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В Чебоксарах перед судом в скором времени предстанет 34-летний бывший сотрудник патрульно-постовой службы УМВД Казани. Экс-полицейского обвиняют в изнасиловании.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 ноября 2019 года, будучи еще правоохранителем, обвиняемый проводил свой отпуск в столице Чувашии. Он приехал к другу, который живет в одном из общежитий города. Мужчины выпивали. Во время этого процесса они познакомились с 49-летней соседкой. Приятели предложили женщине убраться у них в комнате за деньги. Когда соседка домыла полы, «наниматели» в качестве благодарности пригласили ее за свой стол.

Некоторое время они вместе выпивали. После застолья женщина попрощалась и пошла к себе в комнату. По версии следствия, за ней увязался тот самый приезжий полицейский. Он зашел к соседке, толкнул ее и повалил на кровать. Ударив кулаком в лицо, мужчина изнасиловал свою жертву.

- Расследование дела завешено, все материалы уже направлены в суд. Бывший полицейский сейчас находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что после данного происшествия полицейский был уволен из МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU