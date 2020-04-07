В Чувашии пожарные вывели из горящего общежития 72 человека
Среди спасенных 12 детей
Причину пожара специалистам еще предстоит установить.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник, 6 апреля, в Новочебоксарске загорелось общежитие на улице Советская. Возгорание произошло в 15.16. Из-за сильного дыма жильцы не могли выйти на улицу самостоятельно. 72 человека, в том числе 12 детей, на свежий воздух вывели пожарные.
- В результате пожара уничтожены мебель, внутренняя отделка комнаты, повреждена внутренняя отделка кухни и коридора, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
Причину произошедшего специалистам еще предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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