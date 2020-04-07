2020-04-07T13:50:44+03:00
Происшествия

В Чувашии пожарные вывели из горящего общежития 72 человека

Среди спасенных 12 детей
Алина ГАБДУЛИНА
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Причину пожара специалистам еще предстоит установить.Причину пожара специалистам еще предстоит установить.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник, 6 апреля, в Новочебоксарске загорелось общежитие на улице Советская. Возгорание произошло в 15.16. Из-за сильного дыма жильцы не могли выйти на улицу самостоятельно. 72 человека, в том числе 12 детей, на свежий воздух вывели пожарные.

- В результате пожара уничтожены мебель, внутренняя отделка комнаты, повреждена внутренняя отделка кухни и коридора, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Причину произошедшего специалистам еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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