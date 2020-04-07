В чебоксарские “Тракторные заводы” могут инвестировать 10 миллиардов рублей
Там планируется запустить производство современной эко-техники
Пакет документов для участия в проекте будет подготовлен правительством республики к концу апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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Чебоксарский концерн “Тракторные заводы” может получить 10 миллиардов рублей инвестиций на новое производство. На предприятии планируется выпуск тракторов, отвечающих современным экологическим требованиям, с возможностью цифровизации, а также различным навесным оборудованием. Новое производство поспособствует созданию в регионе 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Пакет документов для участия в проекте будет подготовлен правительством республики к концу апреля. Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев.
ИСТОЧНИК KP.RU