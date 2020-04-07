В чебоксарские “Тракторные заводы” могут инвестировать 10 миллиардов рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T16:15:56+03:00

Пакет документов для участия в проекте будет подготовлен правительством республики к концу апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

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Чебоксарский концерн “Тракторные заводы” может получить 10 миллиардов рублей инвестиций на новое производство. На предприятии планируется выпуск тракторов, отвечающих современным экологическим требованиям, с возможностью цифровизации, а также различным навесным оборудованием. Новое производство поспособствует созданию в регионе 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Пакет документов для участия в проекте будет подготовлен правительством республики к концу апреля. Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU