2020-04-07T13:12:12+03:00
Общество

С 7 апреля в детсадах и школах Йошкар-Олы отключают тепло

Также его не будет в спортивных и культурных учреждениях
Наиля ГАЛИМОВА
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Но есть и исключения.Но есть и исключения.Фото: Алина НИЗАМОВА
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С 7 апреля в связи с повышением температуры воздуха в Йошкар-Оле разрешено отключение тепла в детских детсадах, школах, спортивных и культурных учреждениях, а также в объектах банно-прачечного и ритуального хозяйства.

При этом если наступит резкое похолодание, отопление подадут вновь.

Но есть и исключения, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Йошкар-Олы. Так, без тепла не оставят пока 7 детсадов города: №21 «Рябинушка», №39 «Веснушка», №49 «Лесная сказка», №68 «Золотой петушок», №70 «Ягодка», №80 «Ужара» и №87 «Кече».

ИСТОЧНИК KP.RU

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