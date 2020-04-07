С 7 апреля в детсадах и школах Йошкар-Олы отключают тепло
С 7 апреля в связи с повышением температуры воздуха в Йошкар-Оле разрешено отключение тепла в детских детсадах, школах, спортивных и культурных учреждениях, а также в объектах банно-прачечного и ритуального хозяйства.
При этом если наступит резкое похолодание, отопление подадут вновь.
Но есть и исключения, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Йошкар-Олы. Так, без тепла не оставят пока 7 детсадов города: №21 «Рябинушка», №39 «Веснушка», №49 «Лесная сказка», №68 «Золотой петушок», №70 «Ягодка», №80 «Ужара» и №87 «Кече».
ИСТОЧНИК KP.RU
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