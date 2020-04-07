Президент Татарстана Рустам Минниханов рассматривает вопрос об открытии салонов красоты во время самоизоляции
В этот вторник в режиме онлайн президент Татарстана Рустам Минниханов провел беседу с самозанятыми республики.
В частности, обсуждался вопрос об открытии салонов красоты во время действия режима самоизоляции. Рустам Минниханов отметил, что республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сейчас анализирует ситуацию и представит ему допустимые варианты.
При этом президент Татарстана обратил внимание самозанятых на то, что такие послабления в режиме самоизоляции возможны лишь при строжайшем соблюдении особых санитарно-эпидемиологических мер.
- В данном вопросе превыше всего здоровье людей, - сказал Рустам Минниханов. – В рамках существующих норм и законов будем искать решения для того, чтобы максимальное количество самозанятых могло выполнять свою работы. Мы проинформируем о том, какие решения будут приняты в поддержку самозанятых в ближайшее время.
Для справки, на апрель 2020 года в Татарстане зарегистрировано более 67 тысяч самозанятых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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