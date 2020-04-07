Президент Татарстана Рустам Минниханов рассматривает вопрос об открытии салонов красоты во время самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T12:42:49+03:00

Об этом глава республики сообщил на встрече с самозанятыми

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В этот вторник в режиме онлайн президент Татарстана Рустам Минниханов провел беседу с самозанятыми республики.

В частности, обсуждался вопрос об открытии салонов красоты во время действия режима самоизоляции. Рустам Минниханов отметил, что республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сейчас анализирует ситуацию и представит ему допустимые варианты.

При этом президент Татарстана обратил внимание самозанятых на то, что такие послабления в режиме самоизоляции возможны лишь при строжайшем соблюдении особых санитарно-эпидемиологических мер.

- В данном вопросе превыше всего здоровье людей, - сказал Рустам Минниханов. – В рамках существующих норм и законов будем искать решения для того, чтобы максимальное количество самозанятых могло выполнять свою работы. Мы проинформируем о том, какие решения будут приняты в поддержку самозанятых в ближайшее время.

Для справки, на апрель 2020 года в Татарстане зарегистрировано более 67 тысяч самозанятых.

ИСТОЧНИК KP.RU