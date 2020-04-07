2020-04-07T14:02:41+03:00
Спорт

УНИКС объявил трех лучших игроков сезона 2019/20 по версии болельщиков

Голосование проходило в соцсетях клуба [фото]
Наиля ГАЛИМОВА
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Победителей определили болельщики.Победителей определили болельщики.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС объявил трех лучших игроков сезона 2019/20 по мнению болельщиков. Голосование проходило в соцсетях клуба.

Лучшими стали (слева направо): Эррик Макколлум, Реймар Морган, Алекс Тайес. Фото: Алина НИЗАМОВА

Лучшими стали (слева направо): Эррик Макколлум, Реймар Морган, Алекс Тайес.Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, наибольшее количество голосов среди защитников татарстанской команды набрал Эррик Макколлум. Лучшим форвардом определили Реймара Моргана. Среди центровых лидером стал Алекс Тайес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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