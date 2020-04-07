В Ульяновске пропала Елена Еремеева

7 Апр 2020 2020-04-07T15:22:21+03:00

О местонахождении 42-летней женщины ничего не известно с 3 апреля

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В Ульяновске идут поиски 42-летней Елены Еромеевой из Засвияжского района. Женщина перестала выходить на связь с близкими 3 апреля, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Елена ростом около 160 сантиметров имеет плотное телосложение, каштановые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней были: синяя куртка, голубые джинсы, черные полуботинки и светло-коричневая шапки.

Просьба ко всем, кто видел Елену Еромееву, сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU