Росреестр Татарстана запустил «горячую линию» для тех, у кого приостановлена регистрация недвижимости
Звонки будут приниматься до конца апреля
Работать данная «горячая линия» будет ежедневно.Фото: Татьяна Коркина
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С этого вторника, 7 апреля, Росреестр Татарстана запускает «горячую линию». Так, позвонив по номеру: (843)255-25-71, можно узнать, что делать в случае приостановления госрегистрации недвижимости и о причинах, которые нужно устранить до 30 апреля.
- На вопросы обратившихся будут отвечать эксперты управления Росреестра по Татарстану Галина Гончарова и Эндже Мухаметгалиева, - сообщили в управлении.
Работать данная «горячая линия» будет ежедневно – с 8.00 до 12.00, далее – с 13.00 и до 17.00. Звонки будут приниматься до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU