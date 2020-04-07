Росреестр Татарстана запустил «горячую линию» для тех, у кого приостановлена регистрация недвижимости

7 Апр 2020 2020-04-07T11:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С этого вторника, 7 апреля, Росреестр Татарстана запускает «горячую линию». Так, позвонив по номеру: (843)255-25-71, можно узнать, что делать в случае приостановления госрегистрации недвижимости и о причинах, которые нужно устранить до 30 апреля.

- На вопросы обратившихся будут отвечать эксперты управления Росреестра по Татарстану Галина Гончарова и Эндже Мухаметгалиева, - сообщили в управлении.

Работать данная «горячая линия» будет ежедневно – с 8.00 до 12.00, далее – с 13.00 и до 17.00. Звонки будут приниматься до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU