В Набережных Челнах на месяц ограничат движение по мосту через реку Кама

7 Апр 2020 2020-04-07T11:43:46+03:00

Запрет начнет действовать уже с 8 апреля

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В среду, 8 апреля в Набережных Челнах частично закроют движение по мосту через реку Кама на трассе М7 “Волга”. Ограничение будет действовать месяц - до 8 мая. Причина этого - ремонт дороги.

- Движение будет организовано по низовому пролёту моста. Соответствующие знаки установлены и временная разметка жёлтого цвета нанесена. Просим водителей заранее планировать свой маршрут по данному участку, - сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU