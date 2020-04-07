2020-04-07T18:05:33+03:00
Общество

В Чебоксарах планируют отремонтировать Театр оперы и балета

Здание может войти в список объектов капитального строительства республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы
Лика ИСАЕВА
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Театру требуется реконструкцияТеатру требуется реконструкцияФото: Из материалов пресс-службы
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И.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Роза Лизакова провела совещание по ремонту в Театре оперы и балета. Его здание планируют включить в список объектов республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы.

Оказалось, что задние театра, в первую очередь, надо привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Это, в том числе, потребует замену покрытия и механического оборудование сцены, приборов освещения и вентиляции. Гримерки, лестницы, швейный, бутафорский и плотницкий цеха также требуют реконструкции.

- Работы должны проводиться поэтапно, для этого необходимо составить четкие технические задания, - подчеркнула Роза Лизакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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