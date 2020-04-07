2020-04-07T10:24:45+03:00
Общество

В Татарстане разыскивают пропавшую женщину и двоих ее сыновей

Они исчезли в воскресенье, 5 апреля
Лика ИСАЕВА
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Мать и ее сыновей разыскивают в ТатарстанеМать и ее сыновей разыскивают в ТатарстанеФото: соцсети
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В Лениногорске с воскресенья, 5 апреля, родственники не могут отыскать семью 0 маму и двух ее сыновей. Листовками-ориентировками волонтеры "Лиза Арлетт" оклеили дома и остановки общественного транспорта, раздают их прохожим.

В розыск сотрудники полиции объявили: 12-летнего Кондратьева Максима, его 14-летнего брата Кондратьева Олега и их мать - 35-летняя Чернова (Кондратьева, Миназева) Алия Рамильевна.

Приметы Максима: рост 144 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: черная куртка, джинсы, темно-серые ботинки, черная с белым шапка.

Приметы Олега: рост 148 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.Был одет:

серая куртка, синие джинсы, голубые резиновые сапоги.

Приметы Алии: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: черная куртка, голубые спортивные брюки, черные с мехом ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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