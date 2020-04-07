В Татарстане разыскивают пропавшую женщину и двоих ее сыновей
В Лениногорске с воскресенья, 5 апреля, родственники не могут отыскать семью 0 маму и двух ее сыновей. Листовками-ориентировками волонтеры "Лиза Арлетт" оклеили дома и остановки общественного транспорта, раздают их прохожим.
В розыск сотрудники полиции объявили: 12-летнего Кондратьева Максима, его 14-летнего брата Кондратьева Олега и их мать - 35-летняя Чернова (Кондратьева, Миназева) Алия Рамильевна.
Приметы Максима: рост 144 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: черная куртка, джинсы, темно-серые ботинки, черная с белым шапка.
Приметы Олега: рост 148 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.Был одет:
серая куртка, синие джинсы, голубые резиновые сапоги.
Приметы Алии: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: черная куртка, голубые спортивные брюки, черные с мехом ботинки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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