2020-04-07T10:12:16+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли тело пропавшего Никиты Воронина

О местонахождении 37-летнего мужчины ничего не было известно с 6 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане завершились поиски 37-летнего Никиты Воронина из Свияжска. Напомним, мужчина в черной рясе и церковной шапке пропал в понедельник, 6 апреля. Родные отмечали, что он нуждается в медицинской помощи. Поисками занимались как сотрудники полиции, так и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Именно последние сообщили о завершении поисков. Утром во вторник, 7 апреля, они обновили ориентировку. На ней появилась надпись "Найден. Погиб". Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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