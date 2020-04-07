В Казани "пьяный" водитель без прав врезался в дерево

7 Апр 2020 2020-04-07T09:37:21+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 апреля, в понедельник, в 4.20 на улице Лукина в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 20 водитель отечественной легковушки ВАЗ-21124 на скорости не справился с управлением и врезался в дерево на обочин возле дома №1а.

На место аварии вызвали медиков и сотрудников Госавтоинспекции Казани. При проверке документов пострадавшего мужчины выяснилось, что за руль он не имел права садиться - у молодого человека вовсе нет водительских прав. Внешние признаки указывали на то, что он поехал кататься пьяным, но от медицинского освидетельствования он категорически отказался.

- В результате аварии мужчина получил травмы головы и рук, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU