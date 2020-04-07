2020-04-07T09:11:42+03:00
Общество

В Чувашии приставы закрыли автомойку "Нептун" на 27 суток

Если предприятие начнет снова работать без разрешения приставов, то руководителю грозит уголовная ответственность
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Автомойку опечатали на 27 сутокАвтомойку опечатали на 27 сутокФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

На время режима полной самоизоляции в Чувашии приостановили деятельность многие предприятия. Но не все руководители добросовестно отнеслись к Указу Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Врио Главы Чувашии «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Так новочебоксарская автомойка самообслуживания «Нептун» продолжила свою работу. Это обнаружили сотрудники Роспотребнадзора Чувашии и составили на владельцев административный протокол.

Документ рассмотрели в суде, и по решению служителей Фемиды «Нептун» закрыт на 27 дней за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Судебные приставы Новочебоксарского городского отдела возбудили исполнительное производство, выехали на место нахождения автомойки и опечатали территорию, предупредив руководителя организации-должника об уголовное ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, - сообщили в УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани пропал 39-летний Михаила Шибута, который нуждается в медпомощи
В Набережных Челнах на месяц ограничат движение по мосту через реку Кама
Росреестр Татарстана запустил «горячую линию» для тех, у кого приостановлена регистрация недвижимости
Самоизоляция в Татарстане: заработал сайт для оформления цифровых пропусков
В Татарстане разыскивают пропавшую женщину и двоих ее сыновей
В Татарстане нашли тело пропавшего Никиты Воронина
В Казани "пьяный" водитель без прав врезался в дерево
В Чувашии приставы закрыли автомойку "Нептун" на 27 суток
В Татарстане инспекторы ГИБДД помогли водителю заглохшей легковушки
В Казани задержали мужчину, зарезавшего свою мать
В Татарстане разыскивают двух пропавших рыбаков, ушедших на Каму еще 4 апреля
В Чувашии на карантин закрыли Урмарскую ЦРБ
В Казани ежедневно дезинфицируются 84% подъездов
В Чувашии медики "скорой" приняли роды у женщины по пути в роддом
В ульяновскую колонию телефоны пытались пронести в коробке конфет
В Татарстане сгорела мечеть, которая была закрыта из-за коронавируса