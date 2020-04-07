В Чувашии приставы закрыли автомойку "Нептун" на 27 суток

7 Апр 2020 2020-04-07T09:11:42+03:00

Если предприятие начнет снова работать без разрешения приставов, то руководителю грозит уголовная ответственность

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На время режима полной самоизоляции в Чувашии приостановили деятельность многие предприятия. Но не все руководители добросовестно отнеслись к Указу Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Врио Главы Чувашии «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Так новочебоксарская автомойка самообслуживания «Нептун» продолжила свою работу. Это обнаружили сотрудники Роспотребнадзора Чувашии и составили на владельцев административный протокол.

Документ рассмотрели в суде, и по решению служителей Фемиды «Нептун» закрыт на 27 дней за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Судебные приставы Новочебоксарского городского отдела возбудили исполнительное производство, выехали на место нахождения автомойки и опечатали территорию, предупредив руководителя организации-должника об уголовное ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, - сообщили в УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU