В Татарстане инспекторы ГИБДД помогли водителю заглохшей легковушки

7 Апр 2020 2020-04-07T08:59:36+03:00

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На заглохшую на дороге отечественную легковушку "ВАЗ" сотрудники Госавтоинспекции республики лейтенант полиции Денис Хайруллин и младший сержант полиции Альберт Абзалов наткнулись во время своего дежурства в Альметьевске. Растерянный водитель сообщил, что всю неделю вместе с семьей находился на самоизоляции дома, легковушка стояла во дворе. Когда он выехал в магазин, чтобы пополнить припасы, автомобиль заглох в пути. Все попытки самостоятельно запустить двигатель не увенчались успехом.

- С помощью проводов для «прикуривания» автомобиля полицейские помогли завести транспортное средство, - сообщили в УГИБДД МВД Тататрстана. Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь домой.

ИСТОЧНИК KP.RU