В Казани задержали мужчину, зарезавшего свою мать
Трагедия произошла еще 3 апреля в одной из многоэтажек на проспекте Победы в Советском районе столицы Татарстана. Там в квартире, где проживали 60-летняя женщина, ее 34-летний сын и 31-летняя дочь, обнаружили тело пенсионерки. Ее дочь была ранена, но благодаря своевременной помощи медиков женщину спасли.
Она и рассказала правоохранителям, что нападение совершил ее старший брат. Мужчина состоял на психоневрологическом учете. На мать и сестру он напал с ножом. Пенсионерка получила смертельные ранения и скончалась на месте, ранив сестру, злоумышленник сбежал.
Его разыскали полицейские и задержали. Свою вину в нападение на родственников он признал полностью, сообщили в СУ СКР Татарстана. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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