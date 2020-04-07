В Татарстане разыскивают двух пропавших рыбаков, ушедших на Каму еще 4 апреля
Сообщение о том, что 4 апреля на рыбалку на Каму ушли двое мужчин - 59-ти и 64-х лет, поступило от родственников еще в субботу, 4 апреля. Пропавшие отправились на своей лодке на реку в район Камских Полян, и с тех пор не вернулись.
В воскресенье на поиски выехали спасатели ЗПСО-6 МЧС Татарстана. Они нашли лодку с вещами пропавших, но их самих не обнаружили.
Поиски продолжились в понедельник, 6 апреля, недалеко от обнаруженной лодки с глубины 2,5 метра подняли тело 64-летнего рыбака.
Поиски второго мужчины продолжаются, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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