2020-04-07T07:08:59+03:00
Происшествия

В Татарстане разыскивают двух пропавших рыбаков, ушедших на Каму еще 4 апреля

Тело одного из них отыскали в понедельник, 6 апреля
Лика ИСАЕВА
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Тело одного из рыбаков обнаружили на глубине 2,5 метровТело одного из рыбаков обнаружили на глубине 2,5 метровФото: Из материалов пресс-службы
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Сообщение о том, что 4 апреля на рыбалку на Каму ушли двое мужчин - 59-ти и 64-х лет, поступило от родственников еще в субботу, 4 апреля. Пропавшие отправились на своей лодке на реку в район Камских Полян, и с тех пор не вернулись.

В воскресенье на поиски выехали спасатели ЗПСО-6 МЧС Татарстана. Они нашли лодку с вещами пропавших, но их самих не обнаружили.

Поиски продолжились в понедельник, 6 апреля, недалеко от обнаруженной лодки с глубины 2,5 метра подняли тело 64-летнего рыбака.

Поиски второго мужчины продолжаются, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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