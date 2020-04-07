В Чувашии на карантин закрыли Урмарскую ЦРБ

7 Апр 2020 2020-04-07T06:55:39+03:00

Урмарская ЦРБ частично закрыта на карантин Фото: Из материалов пресс-службы

У одной из пациенток подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию

Изменить размер текста: A A

За понедельник, 6 апреля, в Чувашии сразу четыре медучреждения закрыли на карантин. Причина - положительные тесты на коронавирусную инфекцию пациентов или персонала.

Одна из пациенток терапевтического отделения Урмарской ЦРБ жаловалась на повышенную температуру, проведенный тест на covid-19 подтвердил опасения медиков - он оказался положительным.

- Корпуса №1 и 2 решено перевести в работу обсерватора. Это отдельно стоящие здания, не связанные с основным корпусом, - сообщили в минздраве Чувашии. - Круглосуточно пребывают в обсерваторе лица «первого» контакта – 20 работников медорганизации и 26 пациентов.

На домашний карантин отправлены 12 медицинских сотрудников больницы. У всех пациентов и персонала Урмарской ЦРБ взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию.

Но больница полностью не закрывается - специалисты других отделений медицинской организации продолжают свою работу в штатном режиме.

Напомним, что в понедельник стало известно о закрытии стационара Второй городской больницы Чебоксар, а также поликлиники №1 и 2 Городского клинического центра столицы Чувашии. У одной из сотрудниц медучреждения оказался сомнительный тест на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU