В Казани приставы на 60 дней опечатали кальянную

6 Апр 2020 2020-04-06T18:17:51+03:00

Приставы приостановили деятельность кальянной на 60 суток Фото: Из материалов пресс-службы

Заведение работало, несмотря на запрет во время режима полной самоизоляции

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Администрация «Доброй кальянной», расположенной по улице Профсоюзная в Вахитовском районе столицы Татарстана проигнорировала постановление кабмина республики «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Согласно материалам дела, заведение в период полной самоизоляции оказывало услуги по предоставлению кальянов для курения.

По решению суда заведение необходимо было закрыть на срок 60 суток. Исполнительный лист поступил на принудительное исполнение в Вахитовский районный отдел судебных приставов УФССП региона.

Судебные приставы-исполнители, возбудив исполнительное производство, приостановили на 60 суток работу кальянной. Руководство заведения предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда, сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU