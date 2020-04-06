В Казани приставы на 60 дней опечатали кальянную
Администрация «Доброй кальянной», расположенной по улице Профсоюзная в Вахитовском районе столицы Татарстана проигнорировала постановление кабмина республики «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Согласно материалам дела, заведение в период полной самоизоляции оказывало услуги по предоставлению кальянов для курения.
По решению суда заведение необходимо было закрыть на срок 60 суток. Исполнительный лист поступил на принудительное исполнение в Вахитовский районный отдел судебных приставов УФССП региона.
Судебные приставы-исполнители, возбудив исполнительное производство, приостановили на 60 суток работу кальянной. Руководство заведения предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда, сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU