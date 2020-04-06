В Татарстане сгорела мечеть, которая была закрыта из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T19:31:59+03:00

В результате пожара никто из людей не пострадал [фото]

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В субботу, 4 апреля, в села Старый Каразирек Ютазинского района загорелась мечеть. В результате пожара никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о самой постройке. Деревянное здание сгорело почти полностью. Причины произошедшего устанавливаются.

- Мечеть служила для прихожан двух сел, однако в связи с режимом самоизоляции была закрыта для посещения. Благотворительный фонд "Закят" ДУМ Татарстана объявил сбор средств на восстановление мечети, - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

Фото: пресс-служба духовного управления мусульман Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU