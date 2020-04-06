В Татарстане сгорела мечеть, которая была закрыта из-за коронавируса
В субботу, 4 апреля, в села Старый Каразирек Ютазинского района загорелась мечеть. В результате пожара никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о самой постройке. Деревянное здание сгорело почти полностью. Причины произошедшего устанавливаются.
- Мечеть служила для прихожан двух сел, однако в связи с режимом самоизоляции была закрыта для посещения. Благотворительный фонд "Закят" ДУМ Татарстана объявил сбор средств на восстановление мечети, - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
Фото: пресс-служба духовного управления мусульман Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»