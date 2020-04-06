В Казани начали выдавать продуктовые наборы школьникам льготных категорий

6 Апр 2020 2020-04-06T17:17:39+03:00

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В понедельник, 6 апреля, в столице Татарстана начали выдавать бесплатно набор продуктов для тех школьников, что питались во время занятий в учебном заведении. Таких льготников оказалось 24,5 тысяч человек, об этом рассказали в мэрии Казани.

Выдача "сухпайка" будет проводиться в школах, куда родители будут приходить, получив смс. Время получения строго расписано, это сделано для соблюдения правил безопасности в период полной самоизоляции.

- К сожалению, в сегодняшних условиях в помощи нуждаются не только льготники, уже закрепленные в нашей системе. Кто-то потерял работу, у кого-то стабильный доход резко снизился, бывают случаи, что в таких условиях оказались оба родителя, - сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Рустем Гафаров.

ИСТОЧНИК KP.RU