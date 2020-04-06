2020-04-06T17:17:39+03:00
Общество

В Казани начали выдавать продуктовые наборы школьникам льготных категорий

Бесплатными продуктами будут обеспечены 24,5 тысячи школьников
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ильсур Метшин проверил на складе продукты, которые будут выдаваться школьникамИльсур Метшин проверил на складе продукты, которые будут выдаваться школьникамФото: Мэрия Казани
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 апреля, в столице Татарстана начали выдавать бесплатно набор продуктов для тех школьников, что питались во время занятий в учебном заведении. Таких льготников оказалось 24,5 тысяч человек, об этом рассказали в мэрии Казани.

Выдача "сухпайка" будет проводиться в школах, куда родители будут приходить, получив смс. Время получения строго расписано, это сделано для соблюдения правил безопасности в период полной самоизоляции.

- К сожалению, в сегодняшних условиях в помощи нуждаются не только льготники, уже закрепленные в нашей системе. Кто-то потерял работу, у кого-то стабильный доход резко снизился, бывают случаи, что в таких условиях оказались оба родителя, - сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Рустем Гафаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани начали выдавать продуктовые наборы школьникам льготных категорий
В Татарстане выздоровели двое инфицированных коронавирусом
В Татарстане курение стало причиной гибели 65-летнего пенсионера
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
Дистанционное обучение в школах Ульяновска стартует 8 апреля
Пенсии и пособия казанцам почтальоны доставят на дом
В Татарстане ищут мужчину в черной рясе, который нуждается в медицинской помощи
В Татарстане после ссоры старший брат забил кирпичом младшего
Дистанционное обучение в Казани: у 7 тысяч учеников дома нет компьютера
В Татарстане расширили круг лиц, которые могут наказывать нарушителей режима самоизоляции
В Казани задержали подозреваемого в грабеже 80-летней пенсионерки
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
"Не так дорого заказать домой гантели": Слуцкий посоветовал россиянам, как можно поддерживать форму в домашних условиях
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей