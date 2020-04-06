В ульяновскую колонию телефоны пытались пронести в коробке конфет

6 Апр 2020 2020-04-06T20:01:18+03:00

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Одному из осужденных исправительной колонии №4 в Ульяновской области передали коробку конфет. При проверке в ней были обнаружены три мобильных телефона и три сим-карты. На гражданина, который пытался передать товарищу запрещенные предметы, уже составлен протокол об административном правонарушении.

- Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, - влечёт за собой наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, - напоминают в пресс-службе УФСИН региона.

ИСТОЧНИК KP.RU