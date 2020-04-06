Режим полной самоизоляции в Казани: пассажиропоток снизился на 80%

6 Апр 2020 2020-04-06T18:41:12+03:00

Люди стали реже выходить из дома и, как следствие, пользоваться общественным транспортом. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В связи с этим количество общественного транспорта на маршрутах сократили почти в половину

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В Казани пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 80%. В связи с этим количество подвижного состава ограничено до 40% от выпуска в будние дни. Об этом рассказал на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

- Принимаемые меры и введение запрета на передвижение в связи с режимом самоизоляции привели к снижению пассажиропотока на общественном транспорте более чем на 80%. Количество подвижного состава ограничено до 40% от выпуска в будние дни, - отметил чиновник.

На всех транспортных предприятиях города продолжаются мероприятия по недопущению распространения вируса: салоны транспортных средств, вагоны метро и станции метрополитена обрабатываются дезинфицирующими средствами, перевозчики контролируют состояние здоровья сотрудников, а кондукторскому составу и работникам станций метрополитена выданы маски, медицинские перчатки и антисептики для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU