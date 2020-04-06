Пенсии и пособия казанцам почтальоны доставят на дом

6 Апр 2020 2020-04-06T14:40:54+03:00

Горожан, в особенности пожилых жителей, которые входят в группу риска по осложнениям от коронавирусной инфекции, призывают остаться дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В этом месяце в Казани пенсии и пособия всем получателям почтальоны доставят на дом. Горожан настоятельно просят не посещать почтовые отделения без крайней необходимости. Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Почтовые отделения города, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах, работают в штатном режиме, их посетителям доступен весь перечень услуг. В том числе почтовые отделения продолжают выдавать пенсии. Однако горожан, в особенности пожилых жителей, которые входят в группу риска по осложнениям от коронавирусной инфекции, призывают остаться дома.

- Несмотря на то, что всего 8% получающих пенсии клиентов Почты России до сих пор лично приходили за выплатами в отделения связи, мы обращаемся ко всем жителям города: при режиме всеобщей самоизоляции в этом месяце почтальоны доставят пенсии и пособия всем получателям на дом. Настоятельно просим не посещать почтовые отделения без крайней необходимости, – подчеркнул Шакиров.

ИСТОЧНИК KP.RU