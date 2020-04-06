В Казани управляющие компании не будут начислять пенни и отключать услуги за неоплату ЖКХ

6 Апр 2020 2020-04-06T18:11:21+03:00

Их в этом поддержал мэр города Ильсур Метшин, который заявил, что сейчас точно не время для штрафов

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Еще до выхода постановления правительства России, управляющие компании Казани решили не начислять пени и приостановить практику отключения должников за жилищно-коммунальные услуги. Их в этом поддержал мэр города Ильсур Метшин.

- Сейчас точно не то время. Сейчас важно обеспечить слаженную ритмичную работу всего городского хозяйства, в особенности жилищно-коммунального, потому что сегодня все жители находятся в режиме самоизоляции в своих домах, часть – в поселках, часть – на дачах, - отметил он на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.

Сейчас организации ЖКХ в Казани перестроили работу с горожанами на время самоизоляции. Для удобства и безопасности людей используются возможности системы «Открытая Казань», прием граждан ведется по видеосвязи, по предварительной записи. Обращения принимаются по телефону, по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях. Усилена работа диспетчерских служб и колл-центров.

ИСТОЧНИК KP.RU