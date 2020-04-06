В Казани ежедневно дезинфицируются 84% подъездов

6 Апр 2020 2020-04-06T21:16:16+03:00

С 27 марта по 5 апреля более 3,2 тысяч казанцев выявили желание, чтобы их дом обрабатывался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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С 27 марта по 5 апреля в систему “Открытая Казань” поступило более 3,2 тысяч заявок от горожан, которые хотели, чтобы их подъезд дезинфицировали. На данный момент выполнено 88% обращений. Ежедневно в городе обрабатывается 84% многоквартирных домов. Об этом на заседании местного штаба по борьбе с COVID-19 заявил замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

В подъездах дезинфицирующими средствами обрабатываются входные и тамбурные двери, дверные ручки, выключатели, домофоны, поручни и перила, почтовые ящики, кнопки вызова и панели управления лифтов.

- В случае если дезинфекция не была проведена, казанцы могут оставить заявку в систему «Открытая Казань» на сайте или через мобильное приложение, а также позвонив в call-центр по телефонам 063 и +7(843)236-41-23, - отмечает пресс-служба мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU