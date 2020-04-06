В Казани ежедневно дезинфицируются 84% подъездов
С 27 марта по 5 апреля в систему “Открытая Казань” поступило более 3,2 тысяч заявок от горожан, которые хотели, чтобы их подъезд дезинфицировали. На данный момент выполнено 88% обращений. Ежедневно в городе обрабатывается 84% многоквартирных домов. Об этом на заседании местного штаба по борьбе с COVID-19 заявил замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.
В подъездах дезинфицирующими средствами обрабатываются входные и тамбурные двери, дверные ручки, выключатели, домофоны, поручни и перила, почтовые ящики, кнопки вызова и панели управления лифтов.
- В случае если дезинфекция не была проведена, казанцы могут оставить заявку в систему «Открытая Казань» на сайте или через мобильное приложение, а также позвонив в call-центр по телефонам 063 и +7(843)236-41-23, - отмечает пресс-служба мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU