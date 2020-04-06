В Татарстане курение стало причиной гибели 65-летнего пенсионера

6 Апр 2020 2020-04-06T16:22:10+03:00

Пожар произошел в Алексеевском районе республики Фото: Из материалов пресс-службы

Мужчину вынесли из огня, но по дороге в больницу он скончался

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Пожар в доме 65-летнего пенсионера в селе Сахаровка Алексеевского района республики начался в субботу, 4 апреля, в 19.03. Пожарных вызвали соседи, заметив клубы дыма на домом мужчины на улице Совхозной.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС Татарстана и им удалось при помощи маски спасаемого вынести из задымленной зоны вынести хозяина. Его передали бригаде скорой помощи, но по дороге в больницу, к сожалению, мужчина скончался.

- Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU