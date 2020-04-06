В Татарстане курение стало причиной гибели 65-летнего пенсионера
Пожар в доме 65-летнего пенсионера в селе Сахаровка Алексеевского района республики начался в субботу, 4 апреля, в 19.03. Пожарных вызвали соседи, заметив клубы дыма на домом мужчины на улице Совхозной.
На место пожара прибыли сотрудники МЧС Татарстана и им удалось при помощи маски спасаемого вынести из задымленной зоны вынести хозяина. Его передали бригаде скорой помощи, но по дороге в больницу, к сожалению, мужчина скончался.
- Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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